ЗСУ ліквідували ще 640 окупантів: Генштаб повідомив про втрати РФ

Ворог втратив ще 23 танки та 29 дронів.
Станом на 8 вересня 2023 року ЗСУ знищили 267 540 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 640 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 267 540 (+640) осіб,
- танків - 4529 (+23) од,
- бойових броньованих машин - 8726 (+23) од,
- артилерійських систем- 5753 (+31) од,
- РСЗВ - 754 (+1) од,
- засоби ППО - 507 (+1) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4570 (+29),
- крилаті ракети - 1455 (+0),
- кораблі /катери - 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8264 (+47) од,
- спеціальна техніка - 860 (+1).
Нагадаємо, із перехоплення ГУР стало відомо, що Росія відправляє строковиків або одразу на війну, або посилювати кордони.