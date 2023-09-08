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ЗСУ ліквідували ще 640 окупантів: Генштаб повідомив про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували ще 640 окупантів: Генштаб повідомив про втрати РФ

Станом на 8 вересня 2023-го знищено  267 540​​​​​​​ солдатів російської армії. / Фото: Associated Press

Ворог втратив ще 23 танки та 29 дронів.

Станом на 8 вересня 2023 року ЗСУ знищили 267 540 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 640 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 267 540 (+640) осіб,
  • танків - 4529 (+23) од,
  • бойових броньованих машин - 8726 (+23) од,
  • артилерійських систем- 5753 (+31) од,
  • РСЗВ - 754 (+1) од,
  • засоби ППО - 507 (+1) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4570 (+29),
  • крилаті ракети - 1455 (+0),
  • кораблі /катери - 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8264 (+47) од,
  • спеціальна техніка - 860 (+1).

Нагадаємо, із перехоплення ГУР стало відомо, що Росія відправляє строковиків або одразу на війну, або посилювати кордони. 

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Дата публікації
Перегляди
827
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