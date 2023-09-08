ЗСУ ліквідували ще 640 окупантів: Генштаб повідомив про втрати РФ

Ворог втратив ще 23 танки та 29 дронів.

Станом на 8 вересня 2023 року ЗСУ знищили 267 540 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 640 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 267 540 (+640) осіб,

танків - 4529 (+23) од,

бойових броньованих машин - 8726 (+23) од,

артилерійських систем- 5753 (+31) од,

РСЗВ - 754 (+1) од,

засоби ППО - 507 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4570 (+29),

крилаті ракети - 1455 (+0),

кораблі /катери - 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8264 (+47) од,

спеціальна техніка - 860 (+1).

Нагадаємо, із перехоплення ГУР стало відомо, що Росія відправляє строковиків або одразу на війну, або посилювати кордони.

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