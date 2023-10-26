В то же время РФ от Северной Кореи получила уже 350 тысяч снарядов, пока Украина только 300.

Украинские военные могут получить от Европейского Союза один миллион снарядов. Сейчас ВСУ получили всего 300 тысяч.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

По его словам, ЕС пообещал Украине один миллион артиллерийских снарядов. В настоящее время Европейский Союз поставили всего 300 тысяч. Между тем, Северная Корея поставила России 350 тысяч.

"Безусловно, у нас есть ресурсы, чтобы превзойти Северную Корею. Надо перестать застывать в свете фар, пока гибнут храбрые украинцы", — подчеркнул Габриэлиус Ландсбергис.

Напомним, что украинцы на одном из направлений уничтожили почти 500 кафиров и тяжелую технику.

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