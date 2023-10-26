У Литві дорікнули ЄС затягуванням постачань снарядів Україні: "поступаються" навіть КНДР

В той самий час РФ від Північної Кореї отримала вже 350 тисяч снарядів, поки Україна лише 300.

Українські військові можуть отримати від Європейського Союзу один мільйон снарядів. Зараз ЗСУ отримали лише 300 тисяч.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

За його словами, ЄС пообіцяв Україні один мільйон артилерійських снарядів. Наразі Європейський Союз поставили лише 300 тисяч. Тим часом Північна Корея поставила Росії 350 тисяч.

“Безумовно, у нас є ресурси, щоб перевершити Північну Корею. Треба перестати застигати у світлі фар, поки гинуть хоробрі українці”, - наголосив Габріеліус Ландсбергіс.

Нагадаємо, що українці на одному з напрямків знищили майже 500 окупантів та важку техніку.

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