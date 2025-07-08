ВСУ предупредили об угрозе для жителей Николаевской области

Мины / © Associated Press

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В Николаевской области ситуация с безопасностью остается сложной — враг все чаще наносит удары по гражданским объектам как ночью, так и днем. В областной военной администрации отметили: прибрежные зоны и акватории могут быть полны скрытых угроз, в частности — мин.

Об этом сообщила Силы обороны Юга Украины.

Гражданам настоятельно рекомендуют воздержаться от скопления на пляжах, в прибрежной зоне и посещения необследованных участков побережья. Также не рекомендуется выход в море или лиманы на любых плавсредствах. Местные власти просят не игнорировать предупредительные знаки и ограничительные ограждения.

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«Особенно настоятельно просим воздержаться от обнародования в социальных сетях и СМИ информации о местах скопления людей в прибрежных районах. Эти данные могут быть использованы врагом как цель для очередных атак», — говорится в сообщении.

Напомним, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС прогремел взрыв, который зафиксировали пограничники у границы с Беларусью. Как оказалось, на взрывном устройстве, оставленном после российской оккупации, подорвался конь Пржевальского — редкий вид, акклиматизация которого в Чернобыльской зоне стала одним из значимых достижений природоохранников.