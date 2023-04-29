ВСУ продвинулись неподалеку от Угледара – американские аналитики

Вооруженные силы Украины продвинулись в западной части Донецкой области, — недалеко от Угледара.

Об этом сообщили в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 28 апреля, показывают, что украинские войска продвинулись юго-западнее Павловки, что в 3 км юго-западнее Угледара.

В свою очередь, российское Минобороны России заявило, что оккупанты нанесли удары по украинским позициям вблизи Павловки. Вместе с тем, отмечается, что накануне, 28 апреля, войска РФ не проводили никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в западной части Донецкой области.

В ISW также сообщают, что российские войска, вероятно, разместили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А, средства военного округа, по направлениям Авдеевка и запад Донецкой области. Аналитики считают, что это может свидетельствовать о потенциальной подготовке к усилению наступательных операций.

Ситуация в Донбассе. Карта боев ISW.

"Применение систем ТОС-1А в районе Авдеевки и западной части Донецкой области вряд ли создаст решающее преимущество на поле боя для российских сил, как ранее оценивало ISW", — отмечают в отчете.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщал, что кафиры под Угледаром Донецкой области рассчитывают нанести контрудар по позициям ВСУ с помощью авиации, однако на широкомасштабные наступательные действия у них не хватает сил.

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