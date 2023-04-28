Жданов назвал три сценария окончания войны в Украине

У Украины есть все шансы закончить войну до конца года, считает Жданов.

У Украины есть все шансы завершить войну с российскими захватчиками уже к концу текущего 2023 года и выйти на международно признанные границы.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он заявил, что сейчас видит три варианта развития событий.

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Жданов заявил, что у Украины есть шансы выйти на международно признанные границы в этом году. "Единственное, что нельзя сказать точно со 100% уверенностью, — как пойдет контрнаступление. Мы все надеемся, и есть огромные шансы на то, что оно будет успешным, и что мы до конца 23-го можем выйти на границы 1991 года.. Это вполне реально", — сказал эксперт.

Он заявил, что это был бы идеальный вариант для Украины, но есть и другие. В частности, это переход войны в следующий, 2024 год и подготовка к новому наступлению ВСУ. Также в войну может вмешаться Китай и потребовать установления мира в обмен на украинские территории.

"Наихудший для нас вариант — это Китай со своими мирными инициативами... Я больше, чем уверен, что Китай будет настаивать на переговорном процессе. Переговорный процесс будет иметь в виду немедленное прекращение огня. И можем вляпаться с вами с этим Китаем в "Минск- 3", — заявил Жданов.

Он отметил, что Китай потребует сесть за стол переговоров на тех рубежах, где остановится украинское контрнаступление.

"Вот этим опасно посредничество Китая. В этом случае он получает самые большие преференции, а мы с вами оказываемся на пороге очередной войны, которая может произойти через некоторый период, когда Россия перегруппируется и возобновит свою боеспособность", — заявил Жданов.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что нельзя говорить о "умиротворении" агрессора, потому что этот агрессор уже пришел тебя убивать, у него искажено сознание.

Кроме того, мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал переговоры президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина.

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