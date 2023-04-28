В боях за Бахмут погиб 40-летний воин из Ирландии

Гражданин Ирландии был добровольцем и имел боевой опыт в Сирии, где воевал против Исламского государства.

В боях против российских окупантов вблизи города Бахмута погиб гражданин Ирландии Финбар Кафферки, который был военным добровольцем с предыдущим боевым опытом в Сирии, где он помогал курдским ополченцам в их битве против ИГИЛ.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявление родных погибшего воина.

“Семье Финбара Кефферки стало известно, что он был убит вблизи города Бахмут на востоке Украины. На данный момент они ждут дополнительной информации от украинской власти и просят уважать их частную жизнь", - говорится в сообщении.

Сообщение о смерти 40-летнего добровольца подтвердил его отец Том, отказавшийся уточнять обстоятельства смерти своего сына или давать какие-либо дополнительные комментарии.

“Мы скучаем… Это личное дело. Я не хочу больше ничего говорить", – сказал он.

На острове Ахилл, откуда родом Финбар Кефферки, его знакомые говорили о преданности погибшего гуманитарным и экологическим делам.

"Я знаю, что около восьми лет назад он работал на границе между Грецией и Македонией, помогая мигрантам, спускавшимся со шлюпок. Было немного странно, когда мы узнали из газетных сообщений, что он воевал в Сирии. Здесь никто, кроме его семьи, не знал, что он в Украине”, — говорил один из земляков погибшего.

Министерство иностранных дел Ирландии подтвердило, что оказывает консульскую помощь семье господина Кефферки.

Напомним, ранее американский волонтер Пит Рид погиб в Бахмуте во время оказания помощи гражданскому населению.

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