ВСУ провели успешные операции и продвинулись на одном из направлений фронта – ISW

Вероятно, ВСУ добились "неизвестного успеха" к западу от Роботиного в направлении Копани.

28 ноября украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и продвинулись вперед.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские аналитики со ссылкой на Генштаб Украины сообщают, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Так украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что за последние несколько дней украинские силы добились неизвестного успеха к западу от Роботиного в направлении Копани (5 км северо-западнее Роботиного).

Тем временем российские "военкоры" утверждают, что украинские силы при поддержке тяжелой техники и бронетехники пошли в атаку к западу от Роботиного и вблизи Новопрокоповки. Как заявили в Минобороны России, что кафиры вроде бы отбили украинскую эту атаку. Другой российский "военкор" заявил, что российские войска якобы отразили украинскую бронетехническую атаку вблизи Вербового (9 км к востоку от Роботиного).

"28 ноября российские войска продолжили наземные наступления на западе Запорожской области, но не сделали никаких подтвержденных наступлений. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Роботино и Новопрокопки", — говорится в сообщении ISW.

Российский "военкор" подчеркнул, что плохая погода продолжает создавать проблемы как для российской, так и для украинской аэроразведки.

Карта военных действий в Запорожской области. ФОТО: ISW

Напомним, по данным Генерального штаба, ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

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