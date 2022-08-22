ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту

Сегодня днем, 22 августа, в Херсоне раздалось несколько мощных взрывов.
Вооруженные силы Украины снова ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области.
Эту информацию подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
"ВСУ снова наносят удары по Антоновскому мосту! Не пришлось долго и ждать: россияне отремонтировали — наши Вооруженные силы подкорректировали", — написал он.
Он добавил, что ВСУ истощают врага в Херсонской области.
Представитель пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что "мы держим Антоновский мост под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии".
Напомним, в ночь на 8 августа ВСУ поработали по позициям РФ на оккупированных территориях. Военные нанесли новые серьезные удары по Антоновскому и Каховскому мостам.
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