ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту

Сьогодні вдень, 22 серпня, у Херсоні пролунало кілька потужних вибухів.
Збройні сили України знову вдарили по Антонівському мосту в Херсонській області.
Цю інформацію підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"ЗСУ знову завдають ударів по Антонівському мосту! Не довелось довго й чекати: росіяни відремонтували – наші Збройні сили підкоректували", – написав він.
Він додав, що ЗСУ виснажують ворога на Херсонщині.
Речниця пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що "ми тримаємо Антонівський міст під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність".
Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня ЗСУ попрацювали по позиціях РФ на окупованих територіях. Військові завдали нових серйозних ударів по Антонівському й Каховському мостах.
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