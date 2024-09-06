ВСУ сокращает войско россиян: Генштаб сообщил о новых потерях врага

Потери российских оккупантов уже составляют 622 720 человек. В сутки ВСУ ликвидировали еще более 1170 россиян.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 622 720 (+1170) человек

танков ‒ 8631 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 16878 (+9)

артиллерийских систем – 17745 (+20)

РСЗО – 1178 (+1)

средства ПВО – 941 (+1)

самолетов – 368

вертолетов – 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14732 (+74)

крылатые ракеты ‒ 2587

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 24116 (+72)

специальная техника ‒ 3037 (+13)

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что в августе Силы обороны Украины уничтожили 36 810 оккупантов, 6 383 единицы вооружения и военной техники.