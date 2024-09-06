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ВСУ сокращает войско россиян: Генштаб сообщил о новых потерях врага

ВСУ сокращает войско россиян: Генштаб сообщил о новых потерях врага

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

ВСУ уничтожают врага на поле боя.

Потери российских оккупантов уже составляют 622 720 человек. В сутки ВСУ ликвидировали еще более 1170 россиян.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 622 720 (+1170) человек
  • танков ‒ 8631 (+7)
  • боевых бронированных машин ‒ 16878 (+9)
  • артиллерийских систем – 17745 (+20)
  • РСЗО – 1178 (+1)
  • средства ПВО – 941 (+1)
  • самолетов – 368
  • вертолетов – 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14732 (+74)
  • крылатые ракеты ‒ 2587
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24116 (+72)
  • специальная техника ‒ 3037 (+13)

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что в августе Силы обороны Украины уничтожили 36 810 оккупантов, 6 383 единицы вооружения и военной техники.

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