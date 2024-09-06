ВСУ сокращает войско россиян: Генштаб сообщил о новых потерях врага

ВСУ уничтожают врага на поле боя.
Потери российских оккупантов уже составляют 622 720 человек. В сутки ВСУ ликвидировали еще более 1170 россиян.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 622 720 (+1170) человек
- танков ‒ 8631 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 16878 (+9)
- артиллерийских систем – 17745 (+20)
- РСЗО – 1178 (+1)
- средства ПВО – 941 (+1)
- самолетов – 368
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14732 (+74)
- крылатые ракеты ‒ 2587
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 24116 (+72)
- специальная техника ‒ 3037 (+13)
Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что в августе Силы обороны Украины уничтожили 36 810 оккупантов, 6 383 единицы вооружения и военной техники.
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