ВСУ сокращает войско россиян: Генштаб сообщил о новых потерях врага

Оккупанты терпят потери на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на 3 ноября составили 699 090 человек. За прошедшие сутки обезврежено еще 1410 захватчиков
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- личного состава – около 699 090 (+1410) человек
- танков – 9182 (+12)
- боевых бронированных машин – 18523 (+36)
- артиллерийских систем – 20086 (+10)
- РСЗО — 1244
- средств ПВО – 994
- самолетов — 369
- вертолетов — 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18187 (+70)
- крылатых ракет — 2629 (+1)
- кораблей и катеров — 28
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 28160 (+46)
- специальной техники — 3584 (+1)
Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.
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