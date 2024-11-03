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ВСУ сокращает войско россиян: Генштаб сообщил о новых потерях врага

ВСУ сокращает войско россиян: Генштаб сообщил о новых потерях врага

Российский оккупант / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 3 ноября составили 699 090 человек. За прошедшие сутки обезврежено еще 1410 захватчиков

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • личного состава – около 699 090 (+1410) человек
  • танков – 9182 (+12)
  • боевых бронированных машин – 18523 (+36)
  • артиллерийских систем – 20086 (+10)
  • РСЗО — 1244
  • средств ПВО – 994
  • самолетов — 369
  • вертолетов — 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18187 (+70)
  • крылатых ракет — 2629 (+1)
  • кораблей и катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 28160 (+46)
  • специальной техники — 3584 (+1)

Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

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