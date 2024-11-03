ВСУ сокращает войско россиян: Генштаб сообщил о новых потерях врага

Общие боевые потери российских оккупантов на 3 ноября составили 699 090 человек. За прошедшие сутки обезврежено еще 1410 захватчиков

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

личного состава – около 699 090 (+1410) человек

танков – 9182 (+12)

боевых бронированных машин – 18523 (+36)

артиллерийских систем – 20086 (+10)

РСЗО — 1244

средств ПВО – 994

самолетов — 369

вертолетов — 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18187 (+70)

крылатых ракет — 2629 (+1)

кораблей и катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 28160 (+46)

специальной техники — 3584 (+1)

Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

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