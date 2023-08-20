ВСУ успешно наступают на двух направлениях: главное со сводки Генштаба 20 августа

За прошедшие сутки, 19 августа, произошло 32 боевых столкновения. Вооруженные силы Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генерального штаба 20 августа.

За прошедшие сутки враг нанес пять ракетных и 61 авиационный ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и населенных пунктов. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Степного, Константиновки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Блешня, Сеньковка Черниговской области; Волфине, Константиновка, Миропольское, Поповка, Середина Буда Сумской области и Вильча, Зибино, Караическое, Лошаково, Гатище, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кучеривка, Петропавловка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Веселого, Славянска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Звановка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Богдановки, Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Новомарково, Клищиевка, Часов Яр, Белая Гора, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское Донецкой области

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невельское, Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного. Нанес авиационный удар в районе Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорск, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Егоровки, Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Новоданиловка, Каменское, Плавные Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Токаревка, Дудчаны, Берислав, Николаевка, Днепровское, Зоровка, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один – по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили шесть артиллерийских средств на огневых позициях, три пункта управления и три средства противовоздушной обороны противника.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, почему россиянам тяжело подстрелить украинские истребители.

Читайте также: