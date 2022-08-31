Взрывы гремят в районе Мелитополя

Жители оккупированного Мелитополя и близлежащих сел сообщают о взрывах 31 августа, которые раздаются за городом.

Взрывы раздаются в южной части Мелитополя со стороны Молочного лимана. О них заявляют жители южной части города, а также сел Мордвиновка и Акимовка.

Об этом пишет "Риа-Мелитополь".

"В 17:53 раздались три одиночных взрыва с интервалом в минуту. Затем еще два. Дальше еще более мощные", – говорится в опубликованной информации.

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В издании добавили, что ранее оккупанты большую часть своей техники передислоцировали поближе к лиману, чтобы их не достали HIMARS.

Напомним, как сообщил военный эксперт Сергей Грабский, больше всего военной техники россиян сейчас сосредоточено вблизи Херсона, Берислава, Мелитополя, а также Джанкоя в Крыму.

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