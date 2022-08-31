Вибухи гримлять у районі Мелітополя

Жителі окупованого Мелітополя та довколишніх сіл повідомляють про вибухи 31 серпня, що лунають за містом.

Вибухи лунають у південній частині Мелітополя з боку Молочного лиману. Про них заявляють жителі південної частини міста, а також сіл Мордвинівка та Якимівка.

Про це пише "Риа-Мелитополь".

"О 17:53 пролунало три одиночні вибухи з інтервалом у хвилину. Потім ще два. Далі ще потужніші", – йдеться в опублікованій інформації.

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У виданні додали, що раніше окупанти більшу частину своєї техніки передислокували ближче до лиману, щоб їх не дістали HIMARS.

Нагадаємо, як повідомив військовий експерт Сергій Грабський, найбільше військової техніки росіян наразі зосереджено поблизу Херсона, Берислава, Мелітополя, а також Джанкоя у Криму.

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