Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибухи гримлять у районі Мелітополя

Дата публікації
Перегляди
2848
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вибухи гримлять у районі Мелітополя

Ілюстративне фото

Жителі окупованого Мелітополя та довколишніх сіл повідомляють про вибухи 31 серпня, що лунають за містом.

Вибухи лунають у південній частині Мелітополя з боку Молочного лиману. Про них заявляють жителі південної частини міста, а також сіл Мордвинівка та Якимівка.

Про це пише "Риа-Мелитополь".

"О 17:53 пролунало три одиночні вибухи з інтервалом у хвилину. Потім ще два. Далі ще потужніші", – йдеться в опублікованій інформації.

У виданні додали, що раніше окупанти більшу частину своєї техніки передислокували ближче до лиману, щоб їх не дістали HIMARS.

Нагадаємо, як повідомив військовий експерт Сергій Грабський, найбільше військової техніки росіян наразі зосереджено поблизу Херсона, Берислава, Мелітополя, а також Джанкоя у Криму.

Окупанти можуть втекти або здатися в полон – звернення Зеленського за 30 серпня

Окупанти можуть втекти або здатися в полон – звернення Зеленського за 30 серпня

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2848
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація