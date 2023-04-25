Взрывы в Севастополе: генерал армии объяснил, какие цели могли уничтожить дроны

Украина такую информацию не подтверждает. Там три беспилотника пытались что-то уничтожить.

Какие цели могли быть для ликвидации, объяснил генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

«Севастополь – это база Черноморского флота, где находятся флагманские корабли, ракетоносители с калибрами и несколько подлодок, которые также являются носителями калибров. То есть, это та стратегическая угроза, которая сегодня есть для Украины и не только для военных, но и для гражданских объектов, потому что эти типы ракет чрезвычайно мобильны, они могут наносить удары до 800 км фактически по всей территории Украины. Их уничтожение или хотя бы повреждение – предпосылка того, что мы перейдем к выводу их на боевое дежурство. Поэтому в настоящий момент нанесение ударов вызывает шок российского командования и военно-морского флота”, — отметил Николай Маломуж.

По его словам, мы видим, что системы ПВО, как правило, не срабатывают, есть повреждения. Россияне одновременно часто не говорят о масштабах, но реально и в Севастопольской бухте, и наряду соответственно является аэродром, который также может подвергаться ударам, и в других местах.

"Поэтому в данный момент именно Крымский полуостров становится объектом нанесения ударов и уже российское командование чувствует, что защиты нет, а в перспективах наступления это могут быть массовые удары, которые будут фактически нейтрализовывать как флот России, так и стратегические объекты", – подчеркнул генерал армии.

Напомним, что взрывы в бухте Черноморского флота можно считать началом освобождения Крыма. Сейчас российские корабли уже опасаются украинских ракет.

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