"Я бы не дался в их руки": военный об агрессивных методах ТЦК

Военные должны сосредоточиться на рекрутинге новых, мотивированных бойцов, а не агрессивных методах, которые используют некоторые работники ТЦК.

Такое мнение высказал украинский актер, а ныне военнослужащий Дмитрий Сова в интервью Алины Доротюк.

Сова отметил, что поддерживает именно рекрутинговую систему, потому что это позволяет более эффективно распределять кадры в армии. По его словам, рекрутинговые центры – это не ТЦК, и отбор там происходит иначе.

"Мы занимаемся поиском, постоянно на связи с командирами бригад по вопросам вакансий. Мы сотрудничаем со всеми бригадами Сухопутных войск. У нас большой перечень должностей. И самое главное, что мы даем гарантии назначения на должность, обеспечиваем сопровождение до места назначения и гарантируем, что вы останетесь на этой позиции.", – рассказал он.

Он считает, что в службу в армии желательно иметь определенную подготовку еще в гражданской жизни. В частности, речь идет о физическом состоянии. Более того, сейчас существует много курсов, которые помогут подготовиться к армии. К примеру, подготовка операторов БПЛА.

"Я видел на состояние физической подготовки своих собратьев. Я понимал, что из 30 человек к нормальным каким-то действиям, например тактическим, чтобы тренироваться, готовы максимум 10 человек из 30", — рассказал военный.

Военнослужащий подчеркивает, что обращение в рекрутинговый центр имеет ряд преимуществ, таких как консультации, помощь в выборе желаемой должности и другие услуги. Однако если человека уже задержала ТЦК, то рекрутеры не смогут изменить ситуацию.

"Недавно паренек звонит по телефону, говорит: Я к вам недавно приходил, а вы можете меня забрать отсюда? Я уже в ТЦК. А ему говорят: Друг, если ты уйдешь, все, тогда беги к нам", — рассказал он.

Сова не поддерживает агрессивные действия ТЦК. Более того, говорит, что сам бы просто так не дался в их руки.

"Да нельзя с людьми. Я, глядя на все эти ситуации с драками, честно, я просто сам завожусь, когда смотрю такие видео, как они ломают людей. Честно, я просто так не дался бы. Я бы кому-то парочку носов сломал бы ", – убежден военный.

По его словам, Украине давно стоит отказаться от практик, унижающих достоинство человека.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДМИТРИЙ СОВА: неквалифицированные офицеры и советщина в ЗСУ ; "черные списки" SFERA FILM; личное.

Напомним, Дмитрий начинал службу в бригаде тактической авиации, после чего был переведен в Сухопутные войска, где служил во рту ударных беспилотных комплексов Первой танковой бригады. Затем его перевели в 1 Центр рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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