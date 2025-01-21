"Я б не дався в їхні руки": військовий про агресивні методи ТЦК

Військові мають зосередитися на рекрутингу нових, вмотивованих бійців, а не на агресивних методах, які використовують деякі працівники ТЦК.

Таку думку висловив український актор, а нині військовослужбовець Дмитро Сова в інтерв’ю для Аліни Доротюк.

Сова зазначив, що підтримує саме рекрутингову систему, бо це дозволяє ефективніше розподіляти кадри у війську. За його словами рекрутингові центри – це не ТЦК, і відбір там відбувається інакше.

"Ми підшуковуємо, ми постійно на зв'язку з командирами бригад щодо посад, на які є запити. Ми співпрацюємо з усіма бригадами Сухопутних військ. У нас перелік посад дуже великий. І найголовніше, що ми даємо гарантії потрапляння на посаду, і даємо супровід до цього місця. І даємо гарантію, що ти залишаєшся на цьому місці", - розповів він.

Він вважає, що до служби у війську бажано мати певну підготовку ще у цивільному житті. Зокрема йдеться про фізичний стан. Ба більше, нині існує багато курсі, які допоможуть підготуватися до армії. Наприклад, підготовка операторів БПЛА.

"Я бачив на стан фізичної підготовки своїх побратимів. Я розумів, що із 30 людей до нормальних якихось дій, наприклад тактичних, щоб тренуватися, готові максимум 10 людей із 30", - розповів військовий.

Військовослужбовець підкреслює, що звернення до рекрутингового центру має низку переваг, таких як консультації, допомога у виборі бажаної посади та інші послуги. Проте, якщо людину вже затримала ТЦК, то рекрутери не зможуть змінити ситуацію.

"Нещодавно хлопчина телефонує, каже: Я до вас нещодавно приходив, а ви можете мене забрати звідси? Я вже в ТЦК. А йому кажуть: Друже, якщо ти втечеш, все, тоді біжи до нас", - розповів він.

Сова не підтримує агресивні дії ТЦК. Ба більше, каже, що сам би просто так не дався в їх руки.

"Так не можна з людьми. Я, дивлячись на всі ці ситуації з бійками, чесно, я просто сам заводжуся, коли дивлюся такі відео, як вони ламають людей. Чесно, я просто так не дався б. Я б комусь парочку носів зламав би", - переконаний військовий.

За його словами, Україні давно варто б відмовитися від практик, які принижують гідність людини.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДМИТРО СОВА: некваліфіковані офіцери й радянщина в ЗСУ‼️; «чорні списки» SFERA FILM; особисте.

Нагадаємо, Дмитро починав службу в бригаді тактичної авіації, після чого був переведений до Сухопутних військ, де служив у роті ударних безпілотних комплексів Першої танкової бригади. Згодом його перевели до 1 Центру рекрутингу Сухопутних військ Збройних Сил України.

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