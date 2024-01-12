Защитники Авдеевки объявили сбор на дроны: как помочь ВСУ уничтожать врага

Цель – собрать 1,2 млн. грн. на легендарные дроны MAVIC 3T со встроенной тепловизионной камерой.
В Сети появилось видео, как авиация оккупантов просто "стирает" Авдеевку с лица земли. Защитники города из 59-й ОМБР им. Якова Гандзюка нуждаются в помощи украинцев, чтобы дальше защищать Авдеевку.
К этому призывали сами защитники, передает ТСН.ua.
Бойцы 59-й ОМБР им. Якова Гандзюка открыли важнейший сбор на легендарные дроны MAVIC 3T со встроенной тепловизионной камерой. Защитники говорят, что это лучшая "птица", которая достойно показала себя в работе. Ночью она "видит" оккупантов под "кикиморами", а в искусных руках работает, как еще один воин в группе.
Ситуация на Авдеевском направлении сложная, но ребята верят, что с вашей помощью смогут приближать победу! Присоединяйтесь к сбору на дроны. Цель – собрать 1,2 млн. грн.
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/9QjE6wyQQe
Карта банки : 375 4112 1268 2822
Для донатов по реквизитам:
- Название организации: ЗМIНИ БIЛУ ЦЕРКВУ ГО
- Код получателя: 39787846
- Название банка: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
- Счет получателя IBAN: RU173052990000026000010110499
- Валюта: UAH
Обязательно указывайте назначение платежа: "Благодійний внесок для забезпечення потреб згідно запитів 59 ОМБР"
К слову, как заявил 11 января украинский военный обозреватель Константин Машовец, российские войска готовятся к очередной попытке "решающего штурма" Авдеевки и пытаются ради этого обойти город с севера.
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