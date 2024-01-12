Защитники Авдеевки объявили сбор на дроны: как помочь ВСУ уничтожать врага

В Сети появилось видео, как авиация оккупантов просто "стирает" Авдеевку с лица земли. Защитники города из 59-й ОМБР им. Якова Гандзюка нуждаются в помощи украинцев, чтобы дальше защищать Авдеевку.

К этому призывали сами защитники, передает ТСН.ua.

Бойцы 59-й ОМБР им. Якова Гандзюка открыли важнейший сбор на легендарные дроны MAVIC 3T со встроенной тепловизионной камерой. Защитники говорят, что это лучшая "птица", которая достойно показала себя в работе. Ночью она "видит" оккупантов под "кикиморами", а в искусных руках работает, как еще один воин в группе.

Появилось видео, где российская авиация "стирает" Авдеевку: как помочь ВСУ

Ситуация на Авдеевском направлении сложная, но ребята верят, что с вашей помощью смогут приближать победу! Присоединяйтесь к сбору на дроны. Цель – собрать 1,2 млн. грн.

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/9QjE6wyQQe

Карта банки : 375 4112 1268 2822

Для донатов по реквизитам:

Название организации: ЗМIНИ БIЛУ ЦЕРКВУ ГО

Код получателя: 39787846

Название банка: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Счет получателя IBAN: RU173052990000026000010110499

Валюта: UAH

Обязательно указывайте назначение платежа: "Благодійний внесок для забезпечення потреб згідно запитів 59 ОМБР"

К слову, как заявил 11 января украинский военный обозреватель Константин Машовец, российские войска готовятся к очередной попытке "решающего штурма" Авдеевки и пытаются ради этого обойти город с севера.

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