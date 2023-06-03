Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Вооруженных сил начать контрнаступление.

Об этом глава государства сказал в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 3 июня.

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Президент отметил, что украинская армия, к сожалению, получила не все вооружения и технику, которую хотела бы иметь для контрнаступления, но ждать больше нет времени, потому что это слишком дорого стоит украинским семьям.

"Я считаю, что на сегодняшний день мы готовы уже это делать (идти в контрнаступление — ред.). Мы хотели иметь некоторое вооружение, но мы не можем его ждать долго. Это месяцы. Мы очень верим в успех. Я не знаю, сколько это займет время. Честно говоря, это может пойти разными путями, абсолютно разными. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы", — заявил президент, добавив, что "хочется завершить войну побыстрее".

Готовность Украины к контрнаступлению

Напомним, 3 июня The Washington Post со ссылкой на украинских военных опубликовало статью, в которой говорилось, что ВСУ разминируют территорий перед началом контрнаступления. По словам военных, саперы уже несколько недель проводят работу по разминированию.

О том, что Украина готова к контрнаступлению, заявили и бойцы штурмовых бригад.