Зеленский назвал первую мишень для России и рассказал о боях в Северодонецке

Зеленский назвал первую мишень для России и рассказал о боях в Северодонецке

За Северодонецк Луганской области ныне идут жестокие бои. Это самая горячая точка на Донбассе. Российские оккупанты не оставляют попытки захватить как этот, так и другие города и села.

"Россия подошла слишком близко к нему (Северодонецк – ред.). Слишком значительные силы собрала на нашем Донбассе. Слишком подготовилась к наступлению там. Считаю очень символичным, что российские военные свою попытку захватить Северодонецк начали с того, что зашли в гостиницу под названием "Мир". Мир – это действительно первая мишень для России", — сказал в вечернем видеообращении 29 мая президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что "забрав у нас мир в 2014 году, оккупанты хотят забрать и все остальное. Буквально все. Хотят не оставить нам ни свободы, ни домов, ни жизни".

Россияне своими ударами разрушили в Северодонецке всю критическую инфраструктуру города.

"90% домов повреждены. Более двух третей жилищного фонда города полностью разрушены. Нет связи. Постоянные обстрелы", — сказал президент.

Зеленский объяснил, почему Россия скопила столько своих военных вокруг Северодонецка.

"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента. И им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре – как горько сейчас звучит это название – Дружбы народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация. Мы делаем все, чтобы сдержать это наступление. Не было ни дня, чтобы мы не старались найти больше оружия, больше современного оружия для защиты нашей земли, защиты наших людей", — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил всех, "кто держит оборону Северодонецка и демонстрирует оккупантам, что мир все равно будет наш. Во всем нашем государстве, на всем Донбассе и конечно – в Северодонецке".

Обращение Владимира Зеленского в конце 29 мая

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