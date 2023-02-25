Зеленский назвал Путина слабым человеком, а Бучу – лицом России

Президент Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Владимира Путина страшным, но слабым человеком.

Об этом он сказал в документальном фильме журналиста Дмитрия Комарова "Год", приуроченном к годовщине вторжения РФ.

Комаров рассказал, что был поражен зверствами россиян в оккупированной Буче и циничными заявлениями "фюрера", мол, это резня — "фейк".

В свою очередь, президент заметил: "Бучая — лицо России, я понял это." Также Зеленский сказал, что диктатору следует признавать результаты своих действий, а также говорить об этом.

"Это была твоя цель (война — Ред.). Ты же считаешь, что у тебя операция, денацификация или деукранизация. Так почему ты не говоришь, что ты это сделал? Он говорит, что это фейк. В этом его слабость, это слабая" человек", — сказал глава государства.

Напомним, Зеленский без колебаний назвал самым страшным днем войны разоблачение российских преступлений в Буче в Киевской области. "Было очень страшно. За то, что мы увидели, что дьявол не где-то там, он на Земле", — сказал он.

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