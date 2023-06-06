Зеленский рассказал, будет ли этой зимой блекаут

Зеленский рассказал о договоренностях с партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, будет ли этой зимой отключение электричества, как это было в 2022 году. Он подчеркнул, что наше государство делает все возможное, чтобы этого не допустить.
Об этом он сказал 6 июня на пресс-конференции.
"Вопрос очень сложный. Мы прошли блекаут. Могу ли я сказать, не будет ли зимой блекаута? Как я это скажу? Но мы делаем все, чтобы этого не было. Мы точно будем мощнее прошлой зимы. Мы еще серьезнее к этому относимся, потому что мы пережили блекаут. Но мы это прошли, нам помогали и партнеры, и даже природа", — сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что у него есть договоренности с партнерами, которые помогут Украине в случае, если армия террористов РФ снова будет уничтожать нашу энергосистему.
"Мы очень много всего сделали, в том числе и изобретательного. Со многими государствами построена логистика. Я ездил в Саудовскую Аравию и там были партнеры из арабского мира, которые в случае дефицита окажут нам помощь. У меня есть договоренности. Я не знаю, какой будет зима, может, к зиме мы уже победим", — сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько гражданских удалось вернуть из российского плена и почему это очень сложный процесс.
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