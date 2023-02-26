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Зеленский уволил командующего Объединенными силами Эдуарда Москалева

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Зеленский уволил командующего Объединенными силами Эдуарда Москалева

Фото: АрмияInform

Генерал Москалев возглавлял командование Объединенных сил с 15 марта 2022 года.

В воскресенье, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Объединенными силами генерал-майора Эдуарда Москалева.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

"Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенными силами", — говорится в тексте документа.

Генерал Москалев возглавлял командование Объединенных сил с 15 марта 2022 года.

На этой должности он заменил героя Украины, генерала-лейтенанта Александра Павлюка, которого президент Зеленский для усиления обороны столицы и Киевской области назначил руководителем Киевской областной военной администрации.

Ранее Эдуард Москалев был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Украины. Также он занимал должность заместителя командующего Объединенными силами.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины Руслана Дзюбу. Причины увольнения чиновника не назывались.

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Дата публикации
Просмотры
2233
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