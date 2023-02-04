Жданов назвал приоритетные цели для российских ракетных атак

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в России осталось мало ракет, поэтому применять их приходится по приоритетности целей.

Об этом Жданов сказал в своем видеоблоге.

"В России ракет на сегодняшний день очень мало, поэтому они идут по принципу приоритетности целей. На сегодняшний день, судя по характеру массированных ракетных ударов, можно сделать вывод, что приоритетность целей заключается именно в энергетике. Потому что энергетика гасит все: без электроэнергии нет света, тепла, воды и не едут поезда – основная масса железной дороги на электрической тяге", – рассказал военный эксперт.

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В то же время он обратил внимание на то, что Украине на сегодняшний день уже удается сбивать 85% вражеских воздушных целей.

"На сегодняшний день у России и ракет уже не хватает, чтобы наносить массированные ракетные удары. На сегодняшний день Украина создала такую систему ПВО и противоракетной обороны, что мы вышли на уровень где-то 85% сбития воздушных целей. Это по ракетам. Остались только баллистические ракеты и ракеты ПВО комплексов типа С-300 – на сегодняшний день это наша проблема, наша головная боль. И то мы пытаемся с ними бороться", – отметил Жданов.

Он также подчеркнул, что Украине удалось полностью закрыть небо для российской военной авиации: "Они не могут зайти в наше воздушное пространство на самолетах, чтобы выполнить бомбометание по каким-то целям".

Напомним, представительница Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила 4 февраля, что Россия может готовиться к новой массированной ракетной атаке по Украине, ведь враг проводит активную разведку авиацией и беспилотниками.

Заметим, по подсчетам украинской разведки на конец января, у России осталось не более 20% высокоточных ракет от довоенных запасов.

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