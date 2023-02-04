Германия может отправить Украине до 160 танков Leopard 1 — СМИ

Федеральному правительству еще предстоит выяснить, кто будет оплачивать расходы на реконструкцию более старых моделей боевых машин, часть которых находится в неудовлетворительном состоянии.

Украинские Вооруженные силы могут получить из промышленных складов Германии до 160 основных боевых танков Leopard. Компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG) готовы отремонтировать значительную часть имеющихся у них боевых машин.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Кроме 14 танков Leopard 2, о поставках которых уже объявило немецкое правительство, ВСУ могут получить от Германии более старые модели этой боевой машины. Производитель Flensburger Fahrzeugbau (FFG) сообщил, что располагает 99 танками Leopard 1, а Rheinmetall имеет еще 88 основных боевых танков этой модели.

Однако пока неизвестно, когда именно боевые машины от FFG и Rheinmetall будут полностью оборудованы и готовы. Некоторые из них находятся в неудовлетворительном состоянии, но их комплектующие можно использовать для модернизации других танков Leopard.

Федеральное правительство также должно выяснить, кто будет оплачивать расходы на реконструкцию. Возможное финансирование через банки ЕС или федеральный бюджет.

Ранее депутат Бундестага Маркус Фабер заявил, что поставка танков Leopard в ВСУ станет существенным вкладом в оборону Украины.

Напомним, Германия одобрила поставки в Украину танков Leopard 1 из промышленных запасов.

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