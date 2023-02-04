Німеччина може відправити Україні до 160 танків Leopard 1 — ЗМІ

Федеральний уряд ще має з'ясувати, хто оплачуватиме витрати на реконструкцію старіших моделей бойових машин, частина яких перебуває в незадовільному стані.

Українські Збройні сили можуть отримати із промислових складів Німеччини до 160 основних бойових танків Leopard. Компанії Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau (FFG) готові відремонтувати значну частину наявних у них бойових машин.

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

Окрім 14 танків Leopard 2, про постачання яких уже оголосив німецький уряд, ЗСУ можуть отримати від Німеччини старіші моделі цієї бойової машини. Виробник Flensburger Fahrzeugbau (FFG) повідомив, що має на складах 99 танків Leopard 1, а Rheinmetall має ще 88 основних бойових танків цієї моделі.

Однак, наразі невідомо, коли саме бойові машини від FFG та Rheinmetall будуть повністю обладнані та готові. Деякі з них перебувають у незадовільному стані, але їхні комплектувальні можна використати для модернізації інших танків Leopard.

Федеральний уряд також ще повинен з'ясувати, хто оплачуватиме витрати на реконструкцію. Можливе фінансування через банки ЄС чи федеральний бюджет.

Раніше депутат Бундестагу Маркус Фабер заявив, що постачання танків Leopard до ЗСУ стане істотним внеском у оборону України.

Нагадаємо, Німеччина схвалила постачання до України танків Leopard 1 з промислових запасів.

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