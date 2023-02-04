Жданов назвав пріоритетні цілі для російських ракетних атак

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що в Росії залишилося мало ракет, тож застосовувати їх доводиться за пріоритетністю цілей.

Про це Жданов сказав у своєму відеоблозі.

"У Росії ракет на сьогодні дуже мало, тому вони йдуть за принципом пріоритетності цілей. На сьогодні, судячи з характеру масованих ракетних ударів, можна зробити висновок, що пріоритетність цілей полягає саме в енергетиці. Тому що енергетика гасить все: без електроенергії немає світла, тепла, води і не їдуть поїзди – адже основна маса залізниці на електричній тязі", – розповів військовий експерт.

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Водночас він звернув увагу на те, що Україні на сьогодні вже вдається збивати 85% ворожих повітряних цілей.

"На сьогодні в Росії й ракет вже не вистачає, щоб завдавати масованих ракетних ударів. На сьогодні Україна створила таку систему ППО і протиракетної оборони, що ми вийшли на рівень десь 85% збиття повітряних цілей. Це по ракетах. Залишились тільки балістичні ракети і ракети ППО комплексів типу С-300 – на сьогодні це наша проблема, наш головний біль. І те ми намагаємося з ними боротися", – зазначив Жданов.

Він також наголосив, що Україні вдалося повністю закрити небо для російської військової авіації: "Вони не можуть зайти в наш повітряний простір на літаках, щоби виконати бомбометання по якихось цілях".

Нагадаємо, представниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила 4 лютого, що Росія може готуватися до нової масованої ракетної атаки по Україні, адже ворог проводить активну розвідку авіацією та безпілотниками.

Зауважимо, за підрахунками української розвідки станом на кінець січня, в Росії залишилося не більше 20% високоточних ракет від довоєнних запасів.

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