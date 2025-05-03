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Uber планирует запустить роботакси: где и когда могут появиться
Запустить беспилотные транспортные средства в такси компания планирует в Европе. Сделать это хотят уже в 2026 году.
Американская компания Uber и китайская Momentum запускают робототакси на разных мировых рынках — начнут в Европе. Старт намечен на 2026 год.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Сначала компании введут операторов безопасности в автомобиле. Momenta использует автономные беспилотные системы на дорогах Китая, но вместе с Uber они выйдут за пределы рынков США и КНР.
Журналисты отмечают, что Uber уже заключил более десятка соглашений с разными международными партнерами, чтобы внедрять самоуправляемые технологии в свои сервисы по перевозке, доставке и грузоперевозкам. Спрос на это растет.
Например, Tesla готовит запуск своих робототакси с водителями в Остине, а компания Waymo, являющаяся дочерней структурой Alphabet, активно расширяет автопарки в крупных городах.
Напомним, американская компания Motional совместно с Hyundai разработала полностью беспилотный электромобиль — Hyundai Ioniq 5.