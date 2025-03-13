Электронное свидетельство о регистрации автомобиля: как оформить и сколько стоит

Электронный документ, как и пластиковый, имеет серию и номер, но действителен только на территории Украины.

Цифровое свидетельство о регистрации транспортного средства – это электронный документ, который является полноценной альтернативой пластиковым документам и отображается в приложении "Дія" и в Кабинете водителя на сайте Министерства внутренних дел. Использование е-свидетельства с помощью смартфона или другого гаджета позволяет избежать неприятных ситуаций типа потери или повреждения документа.

Как получить цифровое свидетельство о регистрации авто, рассказали в Главном сервисном центре МВД.

"Для получения электронного свидетельства о регистрации транспортного средства необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД для перерегистрации авто. Во время получения услуги необходимо предупредить администратора о намерении получить свидетельство исключительно в электронном формате без пластикового бланка", – пояснили в сервисном центре.

Электронный документ, как и пластиковый, будет иметь серию и номер и может использоваться на территории Украины. Но для выезда за границу водителям придется оформлять пластиковый бланк.

При заказе в сервисном центре МВД электронного свидетельства о регистрации ТС необходимо предоставить документы владельца авто:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства;

идентификационный код;

действующее свидетельство о регистрации автомобиля.

По информации сервисного центра МВД, ориентировочная стоимость услуги по оформлению документа составляет 350 грн., еще столько же придется заплатить за новые номерные знаки.

Если последняя перерегистрация авто происходила с помощью приложения "Дія" без изготовления пластикового документа, а затем у владельца возникла необходимость его оформить, необходимо обратиться в сервисный центр МВД и осуществить перерегистрацию транспортного средства.

"Обращаем внимание, что в цифровых сервисах отображаются также копии документов, изготовленных на пластиковом бланке", — добавили в сервисном центре.

Напомним, водители должны помнить, что передача документов патрульным не обязательна. При остановке полицией водитель имеет право просто предъявить их для ознакомления, держа в руках. Это поможет избежать ситуаций, когда по невнимательности можно получить необоснованный штраф.

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