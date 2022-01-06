Renault назвала нового преемника популярной модели Kadjar

У автомобиля есть современный дизайн, комфортная подвеска и новая линейка двигателей.

Недавно Renault объявила, что Kadjar в новой линейке автомобилей заменит Austral. Автомобиль должен дебютировать в этом году.

Самое главное нововведение – Austral будет доступен только с электрифицированными двигателями, так что фанаты традиционных дизельных двигателей приобрести его больше не смогут. Об этом сообщает издание Carscoops.

Среди различных вариантов новинки будет доступен: гибрид Austral E-Tech, 1,3 TCe с турбонаддувом и умеренно-гибридной системой на 12 В. Еще один интересный двигатель – 1,2 TCe с турбонаддувом и системой мягкого гибрида на 48 В. Самый чистый из них будет выделять 105 г CO2/км, а самый мощный вариант будет производить до 200 лошадиных сил.

Основой нового Austral стала платформа CMF-CD3, та самая, которая используется в автомобилях Qashqai и Nissan X-Trail/Rogue. Именно благодаря новой архитектуре, автомобиль будет иметь лучшую шумоизоляцию, больше функций помощи водителю ADAS и очень комфортную подвеску.

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Хотя инженеры и пытались скрыть внешний вид авто под камуфляжем, но на шпионских снимках можно разглядеть, что дизайн кузова похож на новый Megane E-Tech. Оптика получила тонкий и сдержанный дизайн, как и большинство современных автомобилей. Как отмечают эксперты, мультимедийная система Austral тоже вышла на новый уровень, автомобиль получит большой экран и специальное программное обеспечение.

Дебют машины уже очень скоро, поэтому автомобиль вышел на финальные тесты на дорогах общего пользования. Парк насчитывающий 100 замаскированных прототипов с 900 водителями, преодолеет 600 000 километров по дорогам Франции, Испании, Германии и Румынии, а на трассе будет пройдено еще 1 400 000 километров.

Напомним, недавно журналисты уже замечали на дорогах новый кроссовер от Renault.