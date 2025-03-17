Самые популярные автомобили в 2025 году: обнародован рейтинг

В список вошла только одна "электричка".

Представили мировой рейтинг самых продаваемых моделей автомобилей 2025 года. Его возглавил кроссовер Toyota RAV4.

Об этом сообщает Fоcus2mоve.

По состоянию на сегодняшний день, рейтинг топ10 мировых бестселлеров таков:

Toyota RAV4 – 73 907 ед. (-11,4%); Toyota Corolla – 70 822 ед. (-26,4%); Ford F-Series – 69 805 ед.(+42,5%); Tesla Model Y – 64 400 ед. (-19,6%); Honda CR-V – 53 492 ед. (-25,2%); Volkswagen Tiguan – 46 093 ед. (+10,6%); Chevrolet Silverado – 44 686 ед. (-8,8%); Hyundai Tucson – 44 623 ед. (-9,8%); Toyota Camry – 43 455 ед. (-8,1%); Kia Sportage – 39 333 ед. (-7,7%)

Напомним, многие автопроизводители рекомендуют менять моторное масло каждые 10-15 тысяч километров. Но опытные водители и эксперты советуют делать это почаще.

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