Саакашвили получил окончательный приговор: сколько лет заключения ему дал суд

Тбилисский городской суд в понедельник, 17 марта, признал Михеила Саакашвили виновным в незаконном пересечении грузинской границы. Общий срок его заключения с учетом предыдущих приговоров составит 12 лет и 6 месяцев.

Об этом сообщило Эхо Кавказа.

"Этим приговором частично прилагается к наказанию, назначенному приговором Тбилисского городского суда от 12 марта 2025 года, 8 лет. В итоге, по совокупности приговоров, Михеилу Саакашвили устанавливается окончательная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев", — заявил судья Михеил Джинджолия.

Саакашвили будет находиться в тюрьме до 1 апреля 2034 согласно новому приговору.

Напомним, Михеил Саакашвили, находясь в розыске, тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года в трейлере с молочной продукцией. 1 октября его арестовали и обвинили в незаконном пересечении государственной границы.

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