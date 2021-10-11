В Украине разоблачили схему растаможивания подержанных автомобилей

Украинское частное предприятие незаконно ввезло машины на 1,7 млн грн.

В Украине Координационно-мониторинговая таможня выявила схему незаконного импорта бывших в употреблении автомобилей на общую сумму около 1,7 миллиона гривен.

Об этом сообщили на странице Государственной таможенной службы в Facebook.

Сотрудники таможни проверили законность ввоза украинским частным предприятием из Польши на таможенную территорию Украины бывших в употреблении европейских легковых автомобилей.

"Во время проверки документов таможенного оформления у таможенников возникли сомнения относительно действительной стоимости автомобилей. С этой целью был направлен запрос в таможенные органы Чешской Республики, Польши и ФРГ", — рассказали в таможне.

Обработав ответы от этих стран, таможенный орган обнаружил разногласия относительно стоимости автомобилей, фактических данных об отправителях и получателей и условий поставок.

Также установлено, что чешская компания, которая значится в товаросопроводительных документах, является фиктивной и никогда не осуществляла для украинского предприятия продажи транспортных средств. Ее руководителем является гражданин Украины.

На основании полученной информации и проведенной таможней проверки в отношении руководителя частного предприятия — получателя товара, составлено три протокола о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины на общую сумму 1 691 585 грн.

Санкция указанной статьи предусматривает наложение штрафа в размере ста процентов стоимости товара и его конфискация.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили коррупционную схему растаможивания автомобилей.

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