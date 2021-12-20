В Китае выбрали два автомобиля года: чем интересны модели

В Китае выбрали два автомобиля года: чем интересны модели

Автомобили победители очень разные, но оба достойны первого места.

Китайская национальная премия "Авто года" (Xuanyuan Award) закончилась и судьи наконец-то подвели итоги. Единодушного решения нет, поэтому уже второй год подряд победителями стали сразу два автомобиля, набравшие большинство баллов.

Но в этом году эти машины кардинально разные, с одной стороны – люксовый электрический кроссовер HiPhi X, а на другом – обычный бюджетный седан GAC Empow. Об этом сообщают на официальном сайте конкурса.

Всего в конкурсе принимали участие 75 автомобилей, представленных на китайском рынке и только 20 из них попали в финал. Для того чтобы автомобиль дошел до финала он должен отличаться: высоким качеством, динамическими характеристиками, комфортом, функциональностью, удобством мультимедийной системы ну и конечно дизайн.

Машины победившие разные, но они действительно обе по своему заслуживают первого места. Роскошный электрокросс HiPhi X – один из самых дорогих автомобилей Китая, который стоит 122 тысяч долларов (примерно 3 млн 294 грн). Кроссовер приводит в движение два электрических мотора на 598 лошадиных сил. До первой сотни он выстреливает через 3.6 секунды. Батарея на 96 кВт/ч позволяет достаточно большому автомобилю проехать на одном заряде 644 километра.

Победу кроссовера обеспечили не только его довольно впечатляющие характеристики, но и дизайн. Он имеет шесть дверей, две из которых открываются вверх, высококачественный салон и очень интересная мультимедиа.

uk.wikipedia

Его оппонентом стал относительно доступный седан – GAC Trumpchi Empow. Его продают в Китае с турбированным двигателем на 1.5 литра, который выдает 177 "лошадей" и работает с роботизированной коробкой передач. Модель получила награду за то, что имея относительно небольшую цену в 13 600 долларов (примерно 367 717 грн), покупатель получит качественный автомобиль с хорошим дизайном, хорошей мультимедиа и динамическими характеристиками. Эксперты считают GAC SEDAN отличным выбором для молодых покупателей, находящихся в поиске первого автомобиля.

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