У Китаї обрали два автомобіля року: чим цікаві моделі

Автомобілі переможці дуже різні, але обидва гідні першого місця.

Китайська національна премія “Авто року” (Xuanyuan Award) закінчилась і судді нарешті підбили підсумки. Одностайного рішення немає, тож вже другий рік поспіль переможцями стали відразу два автомобіля, які набрали більшість балів.

Та цього року ці машини кардинально різні, з одного боку - люксовий електричний кросовер HiPhi X, а на іншому - звичайний бюджетний седан GAC Empow. Про це повідомляють на офіційному сайті конкурсу.

Усього в конкурсі приймали участь 75 автомобілів, які представлені на китайському ринку і лише 20 з них потрапили до фіналу. Для того, щоб автомобіль дійшов до фіналу він повинен відрізнятись: високою якістю, динамічними характеристиками, комфортом, функціональністю та зручністю мультимедійної системи ну і звісно дизайн.

Машини які перемогли різні, але вони дійсно обидві по своєму заслуговують першого місця. Розкішний електрокрос HiPhi X – один з найдорожчих автомобілів Китаю, який коштує 122 тисячі доларів (приблизно 3 млн 294 грн). Кросовер приводить у рух два електричні мотори на 598 кінських сил. До першої сотні вона вистрілює за 3.6 секунди. Батарея на 96 кВт/год дозволяє доволі великому автомобілю проїхати на одному заряді 644 кілометра.

Перемогу кросовера забезпечили не лише його доволі вражаючі характеристики, а також дизайн. Він має шість дверей, двоє з яких відкриваються вгору, високоякісний салон та дуже цікаву мультимедіа.

uk.wikipedia

Його опонентом став відносно доступний седан - GAC Trumpchi Empow. Його продають у Китаї з турбованим двигуном на 1.5 літра, який видає 177 “коней” и працює з роботизовано коробкою передач. Модель отримала нагороду через те, що маючи відносно невелику ціну у 13 600 доларів (приблизно 367 717 грн), покупець отримає якісний автомобіль з гарним дизайном, непоганою мультимедіа та динамічними характеристиками. Експерти вважають GAC SEDAN відмінним вибором для молодих покупців, які перебувають у пошуку першого автомобіля.

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