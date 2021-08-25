В мире производство авто сократится минимум на 7 млн единиц: причина

Недостаток чипов значительно повлияет на индустрию.

В мире в 2021 году производство автомобилей сократится на 7-9 миллионов единиц из-за дефицита микрочипов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на исследование Boston Consulting Group.

В первом квартале компании выпустили на 1,4 млн машин меньше, чем планировалось. Во втором потери составили 2,6 млн единиц. В третьем и четвертом кварталах падение может составить от 3 до 5 млн авто в зависимости от развития рынка.

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Больше всего от дефицита чипов пострадали Ford, у которых за первые полгода производство упало на 700 тысяч единиц, Stellantis (падение почти на 600 тыс.) и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi (падение более чем на 415 тыс.).

По словам авторов исследования, проблема с микрочипами возникла раньше пандемии коронавируса, но осложнилась из-за роста спроса производителей другой техники, влияния погодных условий на поставки и другие форс-мажорные ситуации.

В BCG считают, что выпуск автомобилей наладится не ранее 2022 года. В мире постепенно наращивают бронирования мощностей по производству микросхем, хотя в четвертом квартале ожидается высокий спрос на чипы для производителей электроники из-за начала учебного года и новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что в Великой Британии установлено антирекорд по продаже автомобилей. Одной из причин этого называют недостаток микрочипов.

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