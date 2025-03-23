Внимание водителям: за какие номера могут лишить прав

Кроме штрафов, при незаконном использовании номеров экстренных служб может быть наложено временное лишение прав.

За нарушение правил использования номерных знаков в Украине можно получить большие штрафы и остаться без прав.

Об этом пишет Автотема.

Номерные знаки необходимы для правильной идентификации транспортного средства. Закон требует четкого соответствия номеров стандартам. Если водитель ездит без номерных знаков или с несоответствующей регистрацией, его оштрафуют на 850 гривен. Загрязненные или плохо освещенные номера могут привести к штрафу в 1190 гривен.

За незаконное использование номерных знаков экстренных служб или государственных органов в Украине водители могут получить штраф в размере 2550 гривен. Если нарушение повторяется, штраф увеличивается до 5100 гривен, а также налагается временное лишение водительских прав.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине утвердили новые правила по индивидуальным номерным знакам на авто.

Также сообщалось, какова расшифровка номерных знаков по всей Украине.

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