Что будет с курсом гривны до конца марта: неутешительный прогноз экспертов

В начале весны обычно увеличивается предложение валюты, что почти выравнивает спрос и предложение.

Аналитики сделали неутешительный прогноз по курсу доллара.

Будет ли снова расти курс, какая ситуация сейчас на финансовом рынке и что делать — покупать или продавать валюту — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Дефицит валюты уменьшился, поэтому НБУ придется ослаблять курс гривны по отношению к доллару. Прочная украинская валюта создает риски в условиях неопределенности помощи Украине.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании. Там отмечают, что Национальный банк на прошлой неделе ослабил официальный курс гривны после трех недель укрепления и отмечают, что дефицит валюты снизился на прошлой неделе еще больше — до минимума шести недель.

Валютные интервенции НБУ выросли на 6% – регулятор продал из резервов 545 млн долларов. При относительно спокойной ситуации на валютном рынке НБУ ослабил официальный курс гривны на 0,7% – до 41 грн 51 коп за доллар по итогам недели.

Наличная стоимость доллара в системно важных банках по итогам недели выросла до 41,2-41,7 гривны за доллар или почти на 0,5%, говорится в обзоре.

Кроме этого, аналитики отметили, что динамика курса на прошлой неделе демонстрирует, что НБУ постепенно увеличивает колебания курса гривны и может перейти к его дальнейшему ослаблению. Длительное сохранение гривни крепкой может оказаться неоправданным и рискованным из-за негативного развития ситуации с международной помощью, особенно если переговоры о прекращении войны затянутся или не дадут положительного результата. А еще в начале недели финансовые аналитики рассказывали, что непродолжительный период крепкой гривны, похоже, закончился – и доллар снова начал дорожать, хотя и медленно.

Также заметно с начала года выросли цены. Финансовые аналитики говорят, что перед Национальным банком Украины встала непростая дилемма: сдерживать девальвацию гривны или наоборот, позволить ей дешеветь, тем самым поддерживая высокую инфляцию. Пока есть второй вариант – гривна снова ослабела к доллару.

Насколько значителен будет этот тренд, ожидающий рынка текущей недели, а также о том, что сейчас выгоднее – доллар, евро или другие варианты разбирался журналист сайта ТСН.ua Александр Панченко.

Он пообщался с экспертом Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзином, главой Секретариата рады предпринимателей при Кабмине, экономистом Андреем Забловским и финансовым аналитиком, членом Украинского общества финансовых аналитиков Андреем Шевчишиным.

Итак, по информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс наличного доллара пошел вверх еще с 10 марта. Рост был заметным, потому что к четвергу, 13 марта, доллар уже подорожал на 25 копеек – до 41,77 грн за доллар в продаже и до 41,22 грн за доллар в покупке.

14 марта рост остановился, а в выходные доллар даже немного подешевел.

16 марта курс был соответственно 41,72 (а это +20 копеек в неделю) и 41,19 (+19 копеек в неделю).

Самая высокая цена продажи доллара была 42 грн, самая низкая – 41,54 грн/доллар.

Максимальный курс покупки составил 41,45 грн (+21 копейка). Наличный евро дорожал синхронно с долларом, но только три дня, с 10 по 12 марта, в дальнейшем курс медленно двигался вниз.

За неделю евровалюта сначала подорожала в продаже с 45,04 до 45,56 грн/евро, затем подешевела до 45 гривен 44 копеек. В покупке курс менялся с 44 гривен 28 копеек до 44 грн 88 копеек и до 44 грн 74 копейки за евро.

За неделю стоимость евро увеличилась на 40 копеек в продаже и на 46 копеек в покупке. Самая высокая цена продажи евро была 45,75 грн (+50 копеек в неделю), самая низкая – 45,15 грн/евро (+35 копейки). Максимальный курс покупки составил 45 грн.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "меняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, с понедельника по среду (10-12 марта) дорожали как доллар, так и евро. А уже с четверга, 13 марта, начался нисходящий тренд.

Нацбанк ослабил гривну как к доллару, так и евро. 17 марта регулятор установил официальный курс 41,51 грн/доллар и 45,23 грн/евро.

Андрей Шевчишин объяснил, почему доллар начал дорожать: "Наличный рынок отреагировал на то, что курс на межбанковском рынке пошел вверх из-за изменения баланса предложения и спроса: предложение заметно уменьшилось, а спрос остался практически на предыдущем уровне. В марте доллар уже вырос на 0,8%. Более активную покупку еще на прошлой неделе Бизнес пока не подтянулся, хотя смена настроений на межбанке будет их побуждать к покупке валюты также пока курс еще довольно низкий".

В то же время эксперты не прогнозировали на текущей неделе значительное удорожание доллара, но предупреждали, что его курс подорожает.

В частности, Андрей Шевчишин сказал, что, по его мнению, "дно курса доллара пройдено и начинается длительный восходящий тренд". Он отмечал, что на текущей неделе возможны незначительные колебания курса, как это было раньше.

Олег Пендзин напомнил, что регулятор курса гривны – Нацбанк, который имеет несколько непростых задач: ограничение уровня инфляции, установление максимально высокой цены доллара для конвертации в гривну зарубежной финансовой помощи, баланс курса для импортеров и экспортеров.

Вывод такой: на текущей неделе НБУ несколько ослабит гривну, и в итоге курс на наличном рынке не дойдет до 42 грн/доллар, максимум 41,90.

Андрей Забловский отметил, что пока наличный доллар остался в коридоре 41,5-41,8 грн, хотя за прошлую неделю и укрепился. Ну, а теперь стоит определиться, что делать людям: продавать или покупать валюту. В этом отношении эксперты имеют разные мнения.

Андрей Шевчишин говорит, что есть смысл запасаться валютными наличными, потому что покупательная способность гривны продолжает снижаться, поэтому стратегия регулярной покупки валюты на небольшие суммы в пределах ста долларов, по принципу "купил и забыл", принесет выгоду в ближайшие год-два.

Доллары сейчас можно покупать как инвестиционный инструмент, а евро – если их планируется тратить в странах Европы, а не копить.

Олег Пендзин отмечает, что сейчас стоит покупать валюту и лучше доллары, пока они дешевые, а не евро. Но отмечает, что украинцы не забывают и о гривневых депозитах.

Интересная статистика от НБУ – депозиты населения в банках по состоянию на февраль 2025 года достигли 1,9 трлн грн. Это вдвое больше трех лет назад. Валюту тоже покупают гораздо больше, чем в 2022 году, однако в итоге действительно есть определенная диверсификация сбережений. А вот продавать валюту все эксперты советуют только в случае крайней необходимости.

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