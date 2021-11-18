95% всех государственных услуг будут доступны онлайн — Арахамия

Электронный формат взаимодействия с государством должен снизить коррупцию.

В 2022 году 95% государственных услуг планируют перевести в электронный формат.

Об этом 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал народный депутат и руководитель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

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"В течение следующего года практически на 95% контакты человека с государством станут с помощью электронных услуг. Не потому, что это модно, удобно или из дома, а потому что это первый шаг на пути борьбы с коррупцией на низком уровне и на среднем уровне. Потому что как работает коррупция на низком уровне и на среднем? Вы приходите - вам нужно получить какое-то разрешение. Это разрешение можно отложить в тумбочку - и ждать, когда вы придёте договариваться, чтобы его переложили повыше. Или его можно потерять. Или выпадет из него одна бумажка. Вы не можете отслеживать этот процесс. Это всё порождает бытовую коррупцию. Мы с этим боремся с помощью диджитализации.", — сказал Арахамия.

Давид Арахамия: "В следующем году 95% контактов с государством будут электронными"

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