95% усіх державних послуг будуть доступні онлайн - Арахамія

Електронний формат взаємодії з державою має зменшити корупцію.

Протягом 2022 року 95% державних послуг планують перевести в електронний формат.

Про це 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав народний депутат і керівник фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

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"Протягом наступного року на 95% контакти людини з державою стануть за допомогою електронних послуг. Не тому, що це модно, зручно чи з дому, а тому що це перший крок на шляху боротьби з корупцією на низькому рівні та на середньому рівні. Бо як працює корупція на низькому рівні та на середньому? Ви приходите – вам потрібно отримати якийсь дозвіл. Цей дозвіл можна відкласти в тумбочку і чекати, коли ви прийдете домовлятися, щоб його переклали вище. Або його можна втратити. Або випаде з нього один папірець. Ви не можете відстежувати цей процес. Це все породжує побутову корупцію. Ми із цим боремося за допомогою діджиталізації", - сказав Арахамія.

Давид Арахамія: "У наступному році 95% контактів з державою будуть електронними"

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