Мігрантська криза на кордоні: Британія відряджає до Польщі своїх військових

Мігрантська криза на кордоні: Британія відряджає до Польщі своїх військових

Наразі йдеться про відправлення 150 осіб.

Велика Британія відряджає до Польщі своїх військових, аби зупинити мігрантів, що прориваються з Білорусі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 листопада.

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За словами керівника британського Міноборони Бена Воллеса, 150 службовців із корпусу королівських інженерів допомагатимуть полякам зміцнити прикордонну інфраструктуру. Зокрема, зводити дороги, контрольно-пропускні пункти та пункти спостереження. Крім того, військові, за потреби, допоможуть і країнам Балтії.

Перша група військових інженерів з Британії вже оцінила ситуацію на польському кордоні. Решта прибуде незабаром.

Міграційна криза: Велика Британія відряджає до Польщі своїх військових

Загострення ситуації на кордоні з Білоруссю сталося цього тижня. Мігранти намагалися прорвати кордон, на що польські прикордонники відповіли сльозогінним газом. Після зіткнень Ангела Меркель двічі телефонувала Лукашенкові. Потім білоруська влада почала вивозити частину мігрантів зі стихійних таборів. Втім, сотні людей все ще лишаються на кордоні.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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