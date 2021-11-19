Мигрантский кризис на границе: Британия отправляет в Польшу своих военных

Мигрантский кризис на границе: Британия отправляет в Польшу своих военных

Речь идет об отправке 150 человек.

Великобритания отправляет в Польшу своих военных, чтобы остановить прорывающихся из Беларуси мигрантов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 ноября.

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По словам руководителя британского Минобороны Бена Уоллеса, 150 служащих из корпуса королевских инженеров будут помогать полякам укрепить пограничную инфраструктуру. В частности, строить дороги, контрольно-пропускные пункты и пункты наблюдения. Кроме того, военные при необходимости помогут и странам Балтии.

Первая группа военных инженеров из Великобритании уже оценила ситуацию на польской границе. Остальные прибудут в скором времени.

Миграционный кризис: Великобритания отправляет в Польшу своих военных

Обострение ситуации на границе с Беларусью произошло на этой неделе. Мигранты пытались прорвать границу, на что польские пограничники ответили слезоточивым газом. После столкновений Ангела Меркель дважды звонила по телефону Лукашенко. Затем белорусские власти начали вывозить часть мигрантов из стихийных лагерей. Впрочем, сотни людей все еще остаются на границе.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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