Россия за год в три раза снизила транзит газа через Украину — руководитель "Оператора ГТС"

Россия за год в три раза снизила транзит газа через Украину — руководитель "Оператора ГТС"

Несмотря на заверения Москвы, увеличения транзита не произошло.

В течение 2021 года Россия уменьшила в три раза транзит газа по территории Украины в Европу.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Фактически больше газа в Европу через Украину не идет. Хотел бы сказать, что в этом году в три раза уменьшился транзит газа. Несмотря на все заявления Кремля об увеличении поставок, фактически данные показывают, что никакого увеличения не происходит. Они вернулись к законтрактованным объемам. У нас контракт на 109 млн в день транзита. Они вернулись в эти объемы из 57 млн, которые были в начале этого месяца", — сказал Макогон.

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