Берлинская рассказала о потерях Украины на войне против России

Руководитель волонтерского проекта "Victory drones" Мария Берлинская считает, что во время войны нельзя называть количество потерь. Она отметила, что ни одна сторона конфликта на это не отважится.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Что Берлинская сказала о потерях

Берлинская отметила, что во время войны стороны никогда не называют свои потери.

"Абсолютно точной цифры мы назвать не можем", — сказала она.

Волонтер рассказала, как избежать потерь

Волонтер подчеркнула, чтобы ситуация улучшилась, в армии нужно отвязать должности от званий. Она отметила, что руководителями бригад должны быть те люди, которые берегут жизни солдат и показывают при этом хорошие результаты по уничтожению врагов. Неэффективных командиров, по ее мнению, нужно отправлять на фронт.

Ее второе предложение – это создание системы рейтингования командиров. Берлинская отметила, что если военный имеет плохие отзывы от своих подчиненных, значит, он не на своем месте.

"Это история об анонимном опросе. Здесь надо подумать о критериях", – сказала она.

Третье – Берлинская считает, что людям, которые долго воюют, надо дать отдохнуть.

"Не просто так, что я служу, а вы за меня болеете. Должно быть так – я три месяца служу, а на месяц иду на отдых и вижусь с семьей, а за меня идет служит он. Его заменяешь ты. Так нагрузка в обществе распределяется равномерно. Я не говорю, что это должно происходить мгновенно. Должно быть продуманно. Но в интенсивности такой войны получать отпуск раз в никогда. Люди не имеют возможности отдохнуть, поэтому начинаются самоубийства, разводы, СОЧ, алкоголизм, наркотики, азартные игры, криминал", – сказала Берлинская.

Четвертый пункт – это перевод.

"Очень часто люди хотят с тыла на фронт, или из другой боевой бригады в другую. Это тоже будет маркером, если из одной бригады бегут, а к этому командиру стоит очередь. Если доказано, что один из командиров является неэффективным и просто убивает людей, снимается звание и – обычным пехотинцем", – сказала известный волонтер.

Напомним, глава волонтерского проекта "Victory drones" Мария Берлинская считает, что неэффективных руководителей оборонного сектора нужно отправлять в пехоту, чтобы они тоже защищали Украину. Именно это сохранит жизнь молодым военным.

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