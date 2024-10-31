"Россия будет идти до конца": Берлинская призвала украинцев "принять реальность"

Известный волонтер считает, что легко во время войны не будет.

Руководитель волонтерского проекта "Victory drones" Мария Берлинская считает, что Россия в войне против Украины будет идти до конца. Она подчеркнула, что украинцы должны быть готовы к тому, что легко не будет.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Ось стран зла будет идти до конца. Нам нужно принять реальность. В 2022 году я пыталась будить общество, когда мы находились в состоянии эйфории. Там "чмобики", "две-три недели", "кофе в Крыму" и так далее. Я пыталась будить общество, потому что война – это математика. И достаточно посмотреть на ресурсы РФ и понять, что легкой прогулки не будет, что мы можем выиграть битвы, но это не значит выиграть войну", — сказала Мария Берлинская.

Она подчеркнула, что украинцам нужно выйти из "теплой ванны и принять реальность".

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Напомним, по мнению Марии Берлинской, готовыми воевать должны быть все украинцы, включая женщин и детей. Но острой потребности в снижении мобилизационного возраста до 25 лет или мобилизации женщин нет.

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