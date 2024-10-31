"Росія йтиме до кінця": Берлінська закликала українців "прийняти реальність"

Відома волонтерка вважає, що легко під час війни не буде.

Очільниця волонтерського проєкту “Victory drones” Марія Берлінська вважає, що Росія у війні проти України йтиме до кінця. Вона наголосила, що українці повинні бути готовими до того, що легко не буде.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

"Вісь країн зла йтиме до кінця. Нам потрібно прийняти реальність. 2022 року я намагалась будити суспільство, коли ми перебували у стані ейфорії. Там "чмобіки", "дві-три нєдєлі", "кофє в Криму" і так далі. Я намагалась будити суспільство, бо війна — це математика. І достатньо подивитись на ресурси РФ і зрозуміти, що легкої прогулянки не буде, що ми можемо виграти битви, але це не означає виграти війну. Росія йтиме до кінця", — сказала Марія Берлінська.

Вона наголосила, що українцям потрібно вийти з "теплої ванни та прийняти реальність".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Берлінська відверто про мобілізацію 18-річних, третю світову та іді0тів у погонах

Нагадаємо, на думку Марії Берлінської, готовими воювати мають бути всі українці, включно з жінками й дітьми. Але наразі гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку до 25 років або мобілізації жінок немає.

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