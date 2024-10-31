Берлінська розповіла про втрати України на війні проти Росії

Очільниця волонтерського проєкту “Victory drones” Марія Берлінська вважає, що під час війни не можна називати кількість втрат. Вона зазначила, що жодна сторона конфлікту на це не наважиться.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Що Берлінська сказала про втрати

Берлінська зауважила, що під час війни сторони ніколи не називають своїх втрат.

"Абсолютно точної цифри ми назвати не можемо", – сказала вона.

Волонтерка розповіла, як уникнути втрат

Волонтерка наголосила, щоб ситуація покращилась, в армії потрібно відв'язати посади від звань. Вона зазначила, що керівниками бригад повинні бути ті люди, які бережуть життя солдат та показують водночас хороші результати щодо знищення ворогів. Неефективних командирів, на її думку, потрібно відправляти на фронт.

Її друга пропозиція – це створення системи рейтингування командирів. Берлінська зазначила, що якщо військовий має погані відгуки від своїх підлеглих, значить, він не на своєму місці.

"Це історія про анонімне опитування. Тут треба подумати про критерії", – сказала вона.

Третє – Берлінська вважає, що людям, які довго воюють, треба дати відпочити.

"Не просто так, що я служу, а ви за мене вболіваєте. Має бути так – я три місяці служу, а на місяць йду на відпочинок і бачусь з родиною, а за мене йде служить він. Його замінюєш ти. Так навантаження у суспільстві розподіляється рівномірно. Я не кажу, що це має відбуватись миттєво. Має бути продумано. Але в інтенсивності такої війни отримувати відпустку раз в ніколи. Люди не мають можливості відпочити, тому починаються самогубства, розлучення, СЗЧ, алкоголізм, наркотики, азартні ігри, кримінал", – сказала Берлінська.

Четвертий пункт – це переведення.

"Дуже часто люди хочуть з тилу на фронт, або з іншої бойової бригади в іншу. Це теж буде маркером, якщо з однієї бригади тікають, а до цього командира стоїть черга. Якщо доведено, що один із командирів є неефективним і просто вбиває людей, знімається звання і – звичайним піхотинцем", – сказала відома волонтерка.

Нагадаємо, очільниця волонтерського проєкту “Victory drones” Марія Берлінська вважає, що неефективних очільників оборонного сектору потрібно відправляти у піхоту, щоб вони теж захищали Україну. Саме це збереже життя молодим військовим.

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