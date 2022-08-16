Дефицита топлива нет, сети начинают конкурировать за покупателя – эксперт

Если раньше у сетей не было мотивации рекламироваться, ведь важно было — имеет ли АЗС топливо вообще. Это сегодня, горючее есть.

Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюню".

"Рынок очень сузился. В среднем на 30-35% уменьшилось потребление по сравнению с довоенным периодом. Очень серьезная ожидается конкуренция. Борьба за каждый литр обещает быть очень жесткой", – говорит Куюн.

По его словам, самая большая динамика по удешевлению на дизтопливо: превышение над потреблением составило 20-25%. В целом есть потенциал к снижению цен на 3-4 гривны.

"Этот объем давит на рынок. Это все объемы, которые были сравнительно дорогие. Сейчас начинают поступать более дешевые (виды — Ред.). Соответственно все хотят как можно быстрее распродать свои запасы, потому что рискуют их продать потом убыток", — рассказал Сергей Куюн. .

Как сообщалось, министр инфраструктуры Александр Кубраков подробно рассказал о возможном возвращении акциза на горючее и назвал даты, когда это может произойти.

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