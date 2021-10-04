Экстремальные развлечения: в Карпатах внедорожник сорвался с горы

У водителя — травма головы, а у пассажира подозревают перелом позвоночника.
Неподалеку Мукачево внедорожник сорвался с горы: водитель и пассажир чудом выжили.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
К вершине авто не доехало лишь несколько метров, во время крутого подъема оно перевернулось назад и еще полторы сотни метров катилось вниз по склонам.
55-летний водитель вылетел из машины и травмировал голову. А вот у его 38-летнего пассажира медики подозревают перелом позвоночника. Джип была не экскурсионным. Предварительно известно, что экстремальной поездкой они захотели развлечься в выходные.
Напомним, в селе Гуклывый Мукачевского района Закарпатской области произошла смертельная ДТП. Автомобиль Skoda Octavia слетел с трассы и упал в обрыв, водитель погиб на месте аварии.